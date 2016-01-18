«Искусство кино» отметит юбилей в Электротеатре «Станиславский»

В январе старейшему российскому и европейскому периодическому изданию о кино – журналу «Искусство кино» – исполняется 85 лет. Редакция приняла решение отметить юбилей камерным вечером, на котором состоится встреча членов редакции с друзьями журнала и показ картины Сергея Лозницы «Событие» (2015). Ниже публикуем наше обращение к читателям.

Дорогие друзья и читатели журнала!

«Искусству кино» – 85.

Многовато для полноценной активной – ежемесячной – жизни.

Но бывают исключения. Они мотивированы единственным работающим сегодня условием: когда охота пуще неволи.

День рождения состоится 29 января 2016 года в Электротеатре «Станиславский» в 19 часов.

Милости просим.

Повидаемся – поговорим.

Под занавес этого камерного события будет показан фильм Сергея Лозницы «Событие».

Вход свободный.

Редакция "ИК"