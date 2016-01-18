«Искусство кино» отметит юбилей в Электротеатре «Станиславский»

В январе старейшему российскому и европейскому периодическому изданию о киножурналу «Искусство кино» – исполняется 85 лет. Редакция приняла решение отметить юбилей камерным вечером, на котором состоится встреча членов редакции с друзьями журнала и показ картины Сергея Лозницы «Событие» (2015). Ниже публикуем наше обращение к читателям.

Дорогие друзья и читатели журнала!
«Искусству кино» – 85.
Многовато для полноценной активной – ежемесячной – жизни.
Но бывают исключения. Они мотивированы единственным работающим сегодня условием: когда охота пуще неволи.
День рождения состоится 29 января 2016 года в Электротеатре «Станиславский» в 19 часов.
Милости просим.
Повидаемся – поговорим.
Под занавес этого камерного события будет показан фильм Сергея Лозницы «Событие».
Вход свободный.

Редакция "ИК"

Kinoart Weekly. Выпуск 89

Блоги

Kinoart Weekly. Выпуск 89

Наталья Серебрякова

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Фабрика эскапистских мифов. Реальность: версия сериалов

№10, октябрь

Фабрика эскапистских мифов. Реальность: версия сериалов

Владимир Рувинский

С ними ужинают, ложатся спать, просыпаются, едят и работают. Российские сериалы воспринимаются как самое большое «окно в мир» и психологическая отдушина. При этом отбор героев в телеэфир строже, чем депутатов в Госдуму, их поведение жестко регламентировано, характеры стереотипны, а социальные и экономические реалии отформатированы. Сериалы – основной контент российского ТВ: из года в год они занимают треть времени вещания на семи крупнейших по охвату аудитории телеканалах. Чтобы посмотреть все серии, которые Первый канал, «Россия-1», НТВ, СТС, ТНТ, Пятый канал и телеканал РЕН показали в 2015 году, понадобилось бы 625 суток.

Колонка главного редактора

«Культура — это секретная служба»

21.11.2012

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