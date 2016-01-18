«Искусство кино» отметит юбилей в Электротеатре «Станиславский»
В январе старейшему российскому и европейскому периодическому изданию о кино – журналу «Искусство кино» – исполняется 85 лет. Редакция приняла решение отметить юбилей камерным вечером, на котором состоится встреча членов редакции с друзьями журнала и показ картины Сергея Лозницы «Событие» (2015). Ниже публикуем наше обращение к читателям.
Дорогие друзья и читатели журнала!
«Искусству кино» – 85.
Многовато для полноценной активной – ежемесячной – жизни.
Но бывают исключения. Они мотивированы единственным работающим сегодня условием: когда охота пуще неволи.
День рождения состоится 29 января 2016 года в Электротеатре «Станиславский» в 19 часов.
Милости просим.
Повидаемся – поговорим.
Под занавес этого камерного события будет показан фильм Сергея Лозницы «Событие».
Вход свободный.
Редакция "ИК"