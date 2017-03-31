Kinoart Weekly. Выпуск 149

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Вячеслав Черный о событиях и публикациях минувшей недели: будущая роль Лоры Дерн, эссе ЛяБрюса об Альмодоваре и Ассаяса о Жане-Пьере Лео, интервью с Клебером Мендосой Фильо и с Джейсом Грэем, статьи об экспериментах Брюса Бейли, о Годаре времен "Группы Дзиги Вертова", о взаимосвязях между Вендерсом, Джармушем и Кристофером Петитом, о Деннисе Лихейне и режиссерских опытах Пола Ньюмана, а также трейлер новой картины Мишеля Хазанавичуса, в котором Луи Гаррель играет Жан-Люка Годара.

 

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Лора Дерн сыграет в криминальной комедии норвежца Ганса Петтера Моланда "Hard Powder", англоязычном авторемейке ленты «Дурацкое дело нехитрое». По сюжету водитель снегоочистителя мстит наркобарону за смерть своего сына. Дерн исполнит роль жены главного героя. Сценарий ленты написан Фрэнком Болдуином. Дата начала съёмок пока не определена.    

 

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3:AM Magazine предлагает прочесть материал о внутренних связях между фильмами Вима Вендерса, Джима Джармуша и Кристофера Петита. «Смысловая напряженность в «Положении вещей», как и в ранней «дорожной трилогии» Вендерса, сосредоточена вокруг драмы «отсутствующего» протагониста. По сути, главный герой фильма – это сама Америка, представленная невидимой экономикой Голливуда, определяющей марионеточное бытие съемочной киногруппы на окраине Европы».

 

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Журнал Sight & Sound ведет беседу с Клебером Мендонса Фильо. Бразильский режиссер рассказывает о фильме «Водолей» и политической обстановке в родной стране. «Я вижу, что больше ничего не происходит. Бразильский народ, похоже, успокоился. Финал "Водолея" теперь напоминает научную фантастику. Очень грустно об этом говорить, но, пожалуй, так и есть».

 

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Канадский журналист и квир-режиссер Брюс Лабрюс написал эссе, посвященное некоторым особенностям творческой вселенной Педро Альмодовара. «К счастью для всех нас, художественные мутации Альмодовара по-прежнему остаются эстетически приятными, чрезвычайно феминистскими, сексуально-подрывными и непоколебимо странными».

 

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Издание CINEMA 8 выложило в открытый доступ статью о политической эстетике фильмов Жан-Люка Годара, созданных в период существования группы «Дзига Вертов» (1967-1970). «Кинематографические практики формации "Дзига Вертов" сравнивают с особым, "саморефлексивным" модернизмом, размывающим границы реалистичного повествования, когда бросается вызов идентичности и сплочённости символов».

 

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Оливье Ассаяс рассуждает об уникальной актёрской «ауре» Жан-Пьера Лео, попутно признаваясь в любви к легендарному артисту. «В шедевре «Мамочка и шлюха» Лео сыграл одну из красивейших ролей за всю историю французского кино. Жан-Пьер – человек, которого я люблю, буду помнить, и который всегда обманывал мои ожидания».

 

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Портал Mubi рассматривает авангардные работы Брюса Бейли. «Кино для Бейли – есть форма анархии, путь к побегу, способ не только видеть мир, но и существовать в нем. Для современного молодого зрителя такая мысль может показаться утопией. На самом деле Бейли постоянно доказывает ошибочность идеи, что все иллюзии 60-х были похоронены под тяжелой капиталистической плитой».

 

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The Telegraph опубликовал интервью с Джеймсом Грэем о его методах работы и новом опусе «Затерянный город Z». «При создании кино неизбежно возникает множество препятствий. Из десяти тысяч принятых автором решений от силы 100 могут оказаться верными. Поэтому даже величайшие творцы способны создать лишь четыре-пять гениальных фильмов, с которыми они и останутся в Зале Славы».

 

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Журнал Cinema Scope подготовил статью об экранных адаптациях детективов Денниса Лихейна. «Лихейн намеренно вносит элементы новизны в свои сюжеты, чтобы возбуждать и удерживать наш интерес. Например, в романе "Ночь — мой дом" (Live by Night) знакомая гангстерская атмосфера переносится в солнечные, знойные ландшафты Флориды»

 

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Журнал Filmcomment вспоминает режиссерские киноопыты Пола Ньюмена. «Действие драмы "Стеклянный зверинец" происходит в сугубо частном пространстве, где актеры исследуют весь спектр жестких, подрывных эмоций, не беспокоясь об экранном результате. Пожалуй, вся карьера Ньюмана (как исполнителя, так и постановщика) была идеальным отражением принципов "Actors Studio" 50-60-х годов».

 

Появился первый тизер-трейлер фильма Мишеля Хазанавичуса «Le redoutable», в котором Луи Гаррель играет Жан-Люка Годара

 

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