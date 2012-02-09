ORLDHOST

Мировой хостинг

Надёжность и качество!

  • Панель управления cPanel
  • 300+ скриптов в один клик
  • Трафик не учитывается
  • Круглосуточная поддержка
  • Возврат денег в любое время
  • Бекап 4 раза в день (Технология R1Soft)

Хостинг от 119 ₽/мес.

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Стать нашим клиентом очень просто. Перейдите на сайт хостинга https://www.worldhost.ru. Ознакомьтесь с тарифами и особенностями, а также с отзывами клиентов. Когда выберите тариф - нажмите на кнопку "Заказать сейчас" под подходящим для Вас тарифом. Вы будете перенаправлены в наш биллинг, где после регистрации, подтверждения электронной почты и телефона, Вы сможете оплатить заказ. В течение нескольких минут в Ваш почтовый ящик придёт письмо со всеми необходимыми для работы с хостингом данными. Панель управления отлично документирована и интуитивно удобна. Техническая поддержка работает круглосуточно и доступна в нашем центре поддержки в биллинге, а так же через электронную почту. Предпродажные вопросы можно обсудить с онлайн операторами прямо на нашем сайте и Skype, а так же по телефону.


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Отзывы от наших клиентов

tt13: Спасибо ребятам.Помогли в критической ситуации и даже не за деньги.Мой плюс!!!Советую остальным!!!
Дата: 09.02.2012, 18:18
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Barbar0ssa: Отличный хостинг, работают профессионалы. Самая оперативная и грамотная техподдержка из всех, с какими я встречался.
Дата: 06.01.2013, 08:58
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HenzO: Я не любитель оставлять отзывы и в то же время, парни из Rustelekom просто красавчики. Работаю с ними уже несколько лет и за все время только положительное впечатление - качество серверов и решение проблем, установка и обновление обеспечения, скорость реакции и т.д - все на высоком уровне...
Дата: 30.01.2015, 08:40
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