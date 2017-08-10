В белом безмолвии. «Ветреная река», режиссер Тейлор Шеридан

В прокат вышел детективный экшен «Ветреная река» Тейлора Шеридана, получившего приз за режиссуру в каннской программе «Особый взгляд». О сумрачном месте действия фильма – штате Вайоминг и о суровом мире фронтира рассказывает Нина Цыркун.



«Ветреная река» – жанровый микс, и какой жанр тут доминирует, зависит от зрительской оптики. Например, можно сказать, что «бланк» – то есть, по сути тот же нуар, действие которого происходит в снежной пустыне. И все же скорее это нео- или ревизионистский вестерн, поставленный по собственному сценарию Тейлором Шериданом. «Река» – заключительная часть его «трилогии фронтира». В качестве сценариста Шеридан освоил территорию пограничья, малолюдья и зловещей тайны, где совершается преступление, в раскрытии которого участвуют женщина из ФБР и мачистый мужчина местного происхождения. С этими вводными он написал сценарий «Убийцы», а фильм по нему снял канадец Дени Вильнёв. Не менее интересны Шеридану и пустоши классического вестерна – старого доброго Техаса, где он разместил действие сценария «Любой ценой». На этом проекте режиссером выступил британец Дэвид Маккензи. Эти два фильма стали своего рода прелюдией к «Ветреной реке» – вестерна с уточнением «северный», как, скажем, в названии «Омерзительная восьмерка».

«Ветреная река», русский трейлер

Как и у Тарантино, действие у Шеридана, происходит в Вайоминге –западном штате, отличающемся холодной, как на севере, снежной зимой. (Правда, съемки обеих картин велись в других местах, как и в случае с «Горбатой горой» Энга Ли – гора-то эта тоже в Вайоминге, но фильм снимали в Канаде.) Словом, этот штат в американском кино символически обозначает что-то северное и мрачное, леденящее душу и скрывающее неведомую опасность. К тому же, в этом штате располагается индейская резервация с названием «Винд ривер» (Ветреная река) с чуждыми для белых людей верованиями и обычаями. А также – с последствиями образа жизни тех, кто в силу сегодняшнего устройства общества привык жить на пособие.

В сюжете «Ветреной реки» используется еще одна особенность, характерная для Вайоминга. Дело в том, что на индейской территории действуют свои законы, а законодательство штата нелегитимно. И это осложняет расследование преступлений, ежели таковые здесь случаются. Потому в этих краях почти не ведется учет пропавших, и неизвестно, сколько человек (по большей части это женщины) исчезает в белом безмолвии. Так или иначе, в сложных случаях обращаются за помощью к агентам ФБР. Поэтому, когда в снегах был обнаружен труп молодой девушки-индианки, шериф позвонил куда следует, и в связи со срочностью к нему на помощь направили агента, Джейн Бэннер (Элизабет Олсен), находившуюся в тот момент ближе всего – в теплом Лас-Вегасе. И она приехала в чем была – в легкой ветровке, без шапки и перчаток, в туфлях на каблуках. На смех крутым мужикам из Вайоминга.

«Ветреная река»

Один такой мужик и обнаружил тело – инспектор по рыбнадзору и охоте Кори Ламберт (Соколиный глаз/Джереми Реннер), сам недавно потерявший дочь, лучшую подружку и бывшую одноклассницу той, что теперь найдена мертвой. Горячо взявшись за дело, Джейн столкнулась с проблемой: формально эксперт установил смерть от естественной причины – у девушки обморожены легкие, и она умерла от кровотечения. Поэтому агент не может возбудить дело об убийстве, несмотря на то, что погибшая Натали (Келси Чоу) была зверски изнасилована и, видимо, спасаясь, бежала от насильника босиком по снегу. А у местных блюстителей закона слишком малочислен штат и слишком много работы, чтобы реально ей помочь. Но для этого есть Кори, который, как водится в вестернах, готов в одиночку восстановить справедливость по законам фронтира, то есть, по естественному праву. Однако же, как в «Убийце», женщина из ФБР тоже проявляет недюжинную волю и отчаянную смелость, хотя ее действия не выходят из рамок закона. В своей стойкости Джейн в фильме символически становится сестрой Натали, сумевшей полураздетой преодолеть шесть или семь миль по жестокому морозу.

«Ветреная река»

Так же, как в вестерне «Любой ценой», детективная история обрастает здесь социальными коннотациями, на этот раз связанными с чувством вины «бледнолицых» по отношению к коренному населению, вытесненному с родных мест и вынужденному жить по правилам белых людей. Кори – один из тех, для кого индейцы – не чужие и не братья меньшие, а просто соседи. Тем более, что с отцом погибшей Натали его роднит горечь общей утраты, и он пытается без сантиментов поделиться с ним опытом своей скорби, где нет места надежде, что время излечит боль; с ней надо лишь смириться. Этот мотив, заслуживающий более детальной проработки, чем сделал Шеридан, так или иначе становится в фильме более значимым, чем распутывание детективной загадки и выводит историю на тот глубокий уровень, которым отличаются ревизионистские вестерны последних лет.