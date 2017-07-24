Так далеко, так близко. «Дюнкерк», режиссер Кристофер Нолан

На экраны вышла историческая драма Кристофера Нолана "Дюнкерк", посвященная одному из самых захватывающих эпизодов Второй мировой. О деталях легендарной военной операции и ее режиссерской трактовке рассказывает Нина Цыркун.



Дюнкерк – порт на побережье Ла-Манша, куда в мае 1940 года армия и штурмовая авиация вермахта оттеснила, зажав в блокаду, британский экспедиционный корпус, три французских армии и остатки бельгийских вооруженных сил – всего более трехсот тысяч человек. Им всем грозила гибель или плен, что-либо изменить в своей судьбе они были бессильны. Под вопросом оказывалась судьба Британии, поскольку страна могла вообще лишиться армии. Премьер-министр Уинстон Черчилль отдает приказ о начале операции «Динамо» – эвакуации соотечественников и союзников при поддержке с воздуха через пролив на остров.

Помнится, Дирк Богард назвал одну свою неудачную роль «бессмысленной, как операция под Дюркерком». Актер имел моральное право на такое сравнение – он провел семь лет в действующей армии, дослужился до майора и получил семь боевых наград. Но в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк» никто не касается вопроса о причинах столь масштабного разгрома союзнических войск: речь только о том, как Британия спасала своих солдат. Жанр фильма определен как историко-драматический экшн, но привычный экранный сюжет здесь отсутствует. Мы ничего не знаем о его героях, хотя и проживаем вместе с ними сведенное авторами воедино и по-разному текущее время – час в воздухе, день в море, неделю на берегу – обрастающее жесткими подробностями, за которыми чья-то жизнь или смерть. Кого брать на борт? Одни носилки с раненым занимают место, на котором поместилось бы семеро стоящих. Начало долгожданного прилива определяют вынесенными к берегу из моря трупами…

«Дюнкерк»

В самом узком месте ширина пролива составляет всего 32 километра; экстремалы одолевают его вплавь. Но тогда это было адово пекло. Из фильма становится понятно, почему фронтовики не любят вспоминать войну. Не только потому, что тяжело и страшно, но и потому, что порой стыдно. Война умеет ставить людей в такое положение, когда «смерть кипит в кишках», как бросил в сердцах один из персонажей фильма, и за человека говорит самый сильный инстинкт – выживания. Но случается, что среди общего безумия из чьих-то уст звучит голос совести, говорящий инстинкту «нет». Так происходит в трюме судна, в котором несколько человек надеются добраться до белых скал Дувра. Обращая свой фильм прежде всего к молодежи, для которой события Второй мировой – седая древность, Нолан концентрируется на таких искрах непоказного, негромкого мужества, как примерах массового героизма тысяч безвестных людей.

«Дюнкерк», трейлер

Он нарочито назначил на главную роль рядового пехотинца Томми неизвестного в большом кино актера Фьёна Уайтхеда. Его спутников играют знаменитости, Анайрин Барнард (Гибсон) и поп-певец Гарри Стайлс (Алекс) – перед лицом смерти все равны. История рассказана на языке саспенса в постоянном ощущении неизвестного и страшного. Усилиями оператора ван Хойтемы зрителя погружается в центр событий под разрывы бомб, прицельный огонь пикирующих бомбардировщиков, минометный обстрел, горящие озера мазута в морской воде, тучи дыма, безумие паники под убыстряющийся ритм… Саундтрек Ханса Циммера, синтезированный с шумом самолетного мотора, местами переходит как будто в сердечный пульс, заставляя ощутить ужас истории.

Кеннета Брана в роли капитана британских ВМС Болтона, под обстрелом немецких «мессеров» организовавшего подход кораблей и лодок к молу, где ждут спасения тысячи людей, на мой взгляд, особенно примечателен. Сегодня он – один из главных «шекспировских» актеров, и я вижу в режиссерском выборе дань уважения актерам старшего поколения, самым активным образом участвовавшим в битве за Британию. Лоренс Оливье, которого называют величайшим шекспировским актером XX века, считал для себя недостаточным ограничиться благотворительность и твердо намеревался войти в состав Королевского воздушного флота. Он брал уроки летного дела, налетал более двухсот часов и дослужился до звания лейтенанта, хотя ему и не доверяли участия в боевых вылетах. Нация была едина в стремлении выстоять. Сотни гражданских лиц откликнулись на призыв Черчилля принять участие в эвакуации соотечественников, попавших в смертельную ловушку. Малотоннажные суда, яхты, рыболовецкие баркасы и утлые шлюпки направились к французскому берегу, и среди тех, кто вел их туда, были совсем немолодые мужчины, включая тех, кто уже потерял своих детей на этой войне. В фильме капитан одного из таких судов (его играет Марк Райленс) четко сформулировал смысл своего участия: «Мои ровесники развязали эту войну. С какой стати дети должны воевать за нас!».

«Дюнкерк»

Возвратившись на родину, многие из них чувствуют себя виноватыми. «Мы всего лишь выжили…». «Это уже немало», – отвечает слепой старик со следами ожогов на лице. Похожий на ветерана Первой мировой, он раздает солдатам бутерброды на железнодорожной станции. И это действительно немало – впереди их ждет целая война.