Синий платочек. «Роковое искушение», режиссер София Коппола

В российский прокат выходит триллер Софии Коппола «Роковое искушение», отмеченный в Канне призом за лучшую режиссуру. В силе страстей, бушующих за воротами закрытых женских пансионов, убедилась Нина Цыркун.



Роман Томаса Куллинана «Обманутый», по которому снят фильм Копполы, вышел в свет в 1966 году, когда признаком благополучия была жизнь в отдельном доме в пригороде, сабурбии. Муж-добытчик по утрам уезжал в город на работу, жена оставалась дома, выполняя функции домохозяйки и матери. Жесткий характер этой модели, превращавший семейный дом в своего рода монастырь, во многом спровоцировал волну протеста феминисток, которая как раз к середине 60-х набирала силу. Вынужденное уединение в уютном, но отрезанном от большого мира доме, куда сигналы поступают только из телевизора, от мужа или от соседок, с которыми домохозяйки встречались в моллах и супермаркетах, натолкнули Куллинана на сравнение с жизнью в закрытых пансионах, доступ к которым преградила Гражданская война столетие назад. Существование женщин, воспитанных или вынужденных жить в таких замкнутых анклавах по правилам навязанного этикета, вакуум, возникающий в результате отказа от внесемейных интересов и целей, порождали растущий сексуальный голод, разжигали аппетит к сексуальным фантазиям.

Из таких соображений, думаю я, и родился замысел «Обманутого», а его актуальность сподвигла Дона Сигела перенести на экран историю капрала-северянина, попавшего в закрытое заведение южанок во время войны, с Клинтом Иствудом в заглавной роли. 46 лет спустя София Коппола заново его экранизировала под тем же названием, в нашем прокате переименованном в «Роковое искушение».

«Роковое искушение»

Место Клинта Иствуда занял не столь харизматичный Колин Фаррел, зато его ирландский акцент подсказал Софии Коппола как автору сценария сделать Джона МакБерни наемником. Любопытно, что МакБерни прибыл из Дублина даже не по идейным соображениям, а выручки ради: за триста долларов он согласился заменить рекрута в армии «синих» – это намекает зрителю, что южанам он в сущности не враг. И вообще он, похоже, дезертировал, раз уж девочка из пансиона, собирая грибы в лесу, нашла его на территории конфедератов. Все это было тем более кстати, что обитательницы пансиона постоянно колебались: привязать ли к воротам синий платок в знак того, что в доме скрывается враг-северянин, или «поступить по-христиански», то есть подлечить раненого солдата и держать в доме, пока не поправится.

«Роковое искушение», дублированный трейлер

Тем временем у старших дам – хозяйки пансиона Марты Фарнсуорт (Николь Кидман), учительницы Эдвины (Кирстен Данст), старшей девочки Алисии (Элль Фаннинг) и других девочек-подростков – просыпается недвусмысленный интерес к гостю. Поначалу робкий, в виде желания понравиться. Одна украшает себя жемчужными сережками, другая прикалывает брошь, которую доставала лишь к Рождеству, третья надевает платье с вырезом, и пуговица от мундира ложится в заветную шкатулку.

По своему положению МакБерни – скорее пленник, чем гость, – зависим от всех в доме, и обитательницы пансиона обсуждают будущую судьбу постояльца при нем так, словно его и нет. Ему отводится роль объекта, пребывающего во власти хозяев. То есть, женщины исполняют роль, обычно принадлежащую мужчинам, объективирующим женщин как товар для удовлетворения сексуального аппетита. Ситуация все больше напоминает книгу Стивена Кинга и снятый по ней фильм «Мизери», в которых «стреноженный» мужчина оказывался жертвой в руках подобравшей его женщины; только финал в данном случае предуготовлен другой.

«Роковое искушение»

Особняк в стиле южной готики выглядит ухоженным, но сад без внимания садовника, покинувшего вместе со слугами хозяйство мисс Фарнсуорт, одичал. Темные заросли обрамляют здание с колоннами зловеще, как сказочный замок, таящий в себе нагнетаемую от кадра к кадру угрозу. Его обитательницы, предстающие перед нами либо в скудном дневном свете, проникающим в окна сквозь густую листву, либо в неверном свете свечей, кажутся ирреальными, призрачными и прекрасными. Особенно хороши фарфоровая Марта или Эдвина, которую оператор Филипп Ле Сурд в портретных кадрах снимает в излюбленных ракурсах прерафаэлитов, как это любит и София Коппола. По-видимому, роль сказочной принцессы отводится именно Эдвине, признавшейся Джону, что больше всего она хотела бы бежать из этого дома.

«Роковое искушение»

Но обычные роли здесь перевернуты. Женщин охватывает ревность, и страсть выплескивается на беспомощную жертву. Девочки ведут себя ничуть не более робко, чем взрослые женщины. Под внешностью ангельских созданий бушуют демоны, которых, наверное, имела в виду одна из героинь «Девственниц-самоубийц», дебютного фильма Софии Коппола. Беседуя с ней после того, как она вскрыла вены, психоаналитик говорит ей, мол, ты ведь даже не знаешь настоящих жизненных тягот, из-за которых люди готовы уйти на тот свет. На что героиня отвечает: «Вы, очевидно, никогда не были тринадцатилетней девочкой».