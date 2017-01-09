Рапсодия в стиле джаз. «Ла-Ла Ленд», режиссер Дэмьен Шазелл

12 января на экраны выходит мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», удостоенный семи номинаций на «Золотой глобус», включая номинации на «лучший фильм», «лучшего режиссера», «лучший сценарий» (Дэмьен Шазелл) и «лучших исполнители главных ролей» (Райан Гослинг и Эмма Стоун), – и победивший во всех из них. О фильме-триумфаторе главной премии голливудской международной прессы – Нина Цыркун.



После бурной преамбулы – блистательно снятого Линусом Сандгреном единым планом бравурного музыкально-танцевального номера в лос-анджелесской автомобильной пробке – зритель получает ключ к самой истории: огромный плакат с Ингрид Бергман из «Касабланки» на стене квартиры, где живет главная героиня Миа. Миа (Эмма Стоун) – бариста в одном из студийных кафе в Голливуде, мечтающая стать актрисой. Можно не сомневаться, что после надлежащих перипетий ключ откроет заветную дверь, скрытую за плакатом, и зритель получит «обратку» – огромный уличный плакат с изображением Мии Долан – звезды какого-то фильма или спектакля.

То, что героиня фильма – фанатка фильма и актрисы старых времен, указывает: сюжет будет строиться по канонам классического Голливуда, и раз заявлен мюзикл, и ожидать надо тоже нечто вроде классического мюзикла. Но режиссер Дэмьен Шазелл не просто вернул нас в этот прекрасный мир, извлекши из недр памяти массу ассоциаций. Вот что говорит один из его персонажей своему коллеге, сокрушающемуся о безвозвратно ушедшей в прошлое эпохе джаза: «Ты хочешь играть для девяностолетних, хочешь законсервировать джаз, вернуть его в прошлое, а джаз – это о будущем». И «Ла-Ла Ленд», обыгрывая классику, движется вперед, не давая забыть о том, что и мюзикл – тоже о будущем, о желанном успехе, о «сбыче мечт».

«Ла-Ла Ленд», трейлер

Конечно, этот фильм в первую очередь – трибьют голливудскому кино сороковых-пятидесятых годов, о чем напоминают дуэты в духе Фреда Астера с Джинджер Роджерс в ярких красках Technicolor и стилизованные под ретро костюмы, но кроме того – и грустному французскому романтизму «Шербурских зонтиков» и «Девушек из Рошфора» Жака Деми. Выстраивая сюжет с заведомо предсказуемыми ситуациями и поворотами, Шазелл льстит зрительскому предвидению, но приправляет саундтрэк джазовыми импровизациями и добавляет в старый жанр иронии. В одном из эпизодов он мимоходом показывает в студийном кафе компанию, обсуждающую построение сценария по правилам «путешествия героя» от Джозефа Кэмпбелла, автора книги «Герой с тысячью лиц», тем самым намекая, что в до-мажоре, то есть, в старом добром мюзикле много еще можно сделать.

Обратившись к самому как будто бы далекому от обыденной жизни жанру, Шазелл обходится без цифровых спецэффектов, тем самым незаметно возвращая нас не только к натуральной магии кино, но и к самой реальности.

«Ла-Ла Ленд»

Джазист Себастьян (Райан Гослинг) и начинающая актриса Миа встречаются в автомобильной пробке, и это символический конденсат тех препятствий, которые им предстоит преодолеть как репрезентантам двух из хрестоматийной «тысячи лиц» на пути к достижению цели. Цели и способы преодоления тоже хрестоматийны, то есть шаблонны, в духе классических мюзиклов из жизни артистического закулисья, где встречаются, сталкиваются и бьются иллюзия и реальность.

Лейтмотив фильма – песня «Прослушивание» о мечтателях, которых называют глупцами, но именно они «открывают двери». Дэмьен Шазелл и сам из таких мечтателей: «Ла-Ла Ленд» он задумал еще в студенческие годы, но даже получив номинацию на «Оскар» за «Одержимость», преодолел немало преград к осуществлению плана, который все считали заведомо провальным «музейным» делом. Опорой ему стал композитор Джастин Гурвиц, с которым Шазелл примеривался к этому сюжету в своей студенческой короткометражке «Гай и Мэдлин на скамейке в парке» и который писал музыку к «Одержимости». Естественным образом площадкой для развития действия был выбран Лос-Анджелес – самый нереальный город, Мекка мечтателей, становящаяся не просто декорацией, а действующим лицом, проявляющим свой характер в этой распластанности на холмах, в автомобильных пробках и в этом небе – то рассветном, то полдневно знойным, то закатном.

«Ла-Ла Ленд»

Итак, Дэмиен Шазелл продолжил свою музыкальную тему третьим полнометражным фильмом после «Торжественного финала» про пианиста и «Одержимости» (в оригинале картина называется «Плеть») про барабанщика. Все три восторженно были приняты американскими критиками и зрителями (бокс-офис не даст соврать). Нелишне напомнить, что на мюзикле пробовали свои зубы и Скорсезе, и Коппола, и Богданович, так что Шазелл попал в хорошую компанию. Но эти уважаемые попутчики по просторам мюзикла с большей или меньшей скоростью устремлялись в сторону социальной ангажированности, Шазелл же предпочел сосредоточиться на классике жанра и произвел маленькую революцию наподобие той, что сотворил Мишель Хазанавичус со своим «Артистом».