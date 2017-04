Ностальгический порыв. «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», режиссер Юхо Куосманен

Новости

31.03.2015

Весной этого года в турне по России отправляется альманах короткометражных фильмов «Прикоснись к нетронутой природе» (Film from the North: Into the Wild), подготовленный Международным кинофестивалем в Тромсё и знакомящий с лучшими фильмами из его программы. Показы представят режиссеры и организаторы фестиваля.