Kinoart Weekly. Выпуск 168

Вячеслав Черный о зарубежных событиях и публикациях минувшей недели: Ли Чхан-Дон экранизирует Мураками, Кшиштоф Занусси переосмыслит Фауста, Пол Гринграсс увековечит террориста Андерса Брейвика, Асгар Фархади снимет триллер с Бардемом и Пенелопой Круз; Элиза Хиттман снимет последний "мужской белый фильм"; BBC опубликовало свою сотню лучших комедий; Линч рассуждает о саунд-дизайне; Дейв Кер почтил память Джерри Льюиса; Тодд Хейнс рассказал о своих любимых сюжетах, Cineaste Magazine опубликовал обзор лучших доков Сиэтла-2017. На сладкое – трейлеры новых фильмов Ричарда Линклейтера, Клер Дени и Валески Гризебах.

В середине сентября этого года корейский кинематографист Ли Чхан-дон («Тайный свет», «Поэзия») начнет съемки новой драмы BURNING, основанной на рассказе Харуки Мураками о странном любовном треугольнике. Подробности сюжета пока не разглашаются. На главные роли приглашены Ю А-ин и Кан Дон-вон. Производством проекта займутся компании Pinehouse Film, NowFilm и Bom Film Productions. Продюсеры надеются успеть выпустить фильм к середине 2018 года, прямиком к Каннскому кинофестивалю.

Стартовали съемки очередной ленты Кшиштофа Занусси Ether о военном враче, проводящем на заре XX века эксперименты над людьми. Автором задумано переосмысление легенды о Фаусте. Главные актерские партии отданы Яцеку Понеджялеку, Анджею Хыре, Юлии Ковальски и Малгожате Притуляк. Оператором выступит верный соратник режиссера Петр Немыйски. Это будет копродукция Польши, Украины, Литвы и Венгрии, поддержанная многими национальными кино-институтами.

Следующей режиссерской работой Пола Гринграсса станет биографический триллер о террористе Андерсе Брейвике, убившем семьдесят семь человек в 2011 году. Фильм с бюджетом в двадцать миллионов долларов будет снят этой осенью в Норвегии. Проект готовится компанией Netflix, выигравшей тяжелую борьбу за получение прав на фильм. Продюсером выступит Скотт Рудин. Отметим, что Гринграсс еще недавно планировал производство картины Ness по сценарию Брайана Хелгеланда, но неожиданно переключился на постановку ленты о Брейвике.

Асгар Фархади в окрестностях Мадрида приступил к съемкам психологического триллера Everybody Knows с Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз в главных ролях. По сюжету 40-летняя женщина Каролина возвращается из Буэнос-Айреса в свой родной испанский городок, сталкиваясь с чередой непредвиденных событий, полностью меняющих ее жизнь. Производством ленты с бюджетом в десять миллионов евро заняты компании Memento Films Production и Morena Films. Среди ключевых членов творческой группы оператор Хосе Луис Алькайне (работавший с Бигасом Луной и Педро Альмодоваром), художник по костюмам Соня Гранде и монтажер Хайде Сафи-Яри. Фильм заявлен копродукцией Испании, Франции и Ирана.

Кинокритик Стив Эриксон ведет беседу с американской независимой постановщицей Элизой Хиттман о ее новой драме «Пляжные крысы» (Beach Rats), формах выражения сексуальности на экране и влияниях Ларри Кларка и Клер Дени. «Я думаю, "Пляжные крысы" станут моим последним белым мужским фильмом. Только не цитируете эти слова вне контекста. В целом я чувствую пристрастие именно к историям о женщинах и о женской дружбе. Правда, когда я сделала ленту «Похоже на любовь» (2013), это никоим образом не открыло мне дорогу в индустрию. Своим малобюджетным дебютом я просто хотела бросить вызов доминирующим белым "инди", режиссеры которых обходят стороной тайные уголки Бруклина».

На BBC Culture опубликовали список 100 лучших комедий всех времен и народов, основанный на опросе 253 кинокритиков, в том числе нескольких российских. Первое место досталось фильму Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (1959), второе – политической сатире «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» (1964) Стэнли Кубрика, третью строчку занял Вуди Аллен с мелодрамой «Энни Холл» (1977). К сожалению, в списке нет ни одной советской или российской ленты.

Издание The New York Times обнародовало интервью с Дэвидом Линчем. Линч рассуждает о страсти к саунд-дизайну, а также объясняет философию звука в третьем сезоне сериала «Твин Пикс». «Мне нравится шум ветра. Я всегда говорю, что кино – это изображение и звук, текущие вместе сквозь время. Буквально каждый элемент фильма (хорошего фильма) напрямую зависит от этого единства. Постановщику необходимо от начала и до конца контролировать все, что происходит на экране; все, что слышат зрители, дабы в полной мере выразить собственные идеи».

Кинокритик Дэйв Кер написал некролог, посвященный великому комедиографу Джерри Льюисе, скончавшемуся 20 августа 2017 года в возрасте 91 года. «Кинокартина "Чокнутый профессор" – это одновременно тревожное и смешное исследование о раздвоении личности. Пожалуй, это самая признанная и глубоко проанализированная киноведами работа Льюиса (к тому же, сам режиссер считал ее своим любимым творением)».

Издание The Talks предлагает прочесть интервью с американским режиссером Тоддом Хэйнсом. «Меня привлекают персонажи, которые противостоят изоляции, которые преодолевают трудности и барьеры. Все они в определенной степени отстранены от своих сообществ. Зачастую с болезненной изоляцией можно столкнуться в неожиданном месте, а именно в уютной сердцевине американского среднего класса».

В новом номере Cineaste Magazine опубликован материал о главных документальных лентах, показанных на Международном кинофестивале в Сиэтле 2017. «В своем исследовании Devil’s Freedom мексиканец Эверардо Гонсалес отвергает конвенциональные методы съемки и способы повествования, а также избегает прямого закадрового комментария. Вместо этого документалист обращается к минималистским, но тревожным средствам выражения: почти все кадры, сняты с плеча; предметы, попадающие в объектив кинокамеры, имеют телесный цвет; спикеры в плотно прилегающих масках рассказывают о преступном насилии, в котором они непосредственно участвовали или были свидетелями».

PS Появились трейлеры:

нового фильма Ричарда Линклейтера «Последний взмах флага» (Last Flag Flying)

мелодрамы Клер Дени «Впусти солнце» (Un Beau Soleil Interieur), удостоенной приза в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского фестиваля...

...а также трейлер драмы «Вестерн» (Western) Валески Гризебах, участвовавшей в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля

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