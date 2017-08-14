Kinoart Weekly. Выпуск 166

  • Блоги
  • Вячеслав Черный
  • Печать

Вячеслав Черный о зарубежных событиях и публикациях минувшей недели: Тодд Хейнс снимет док про Velvet Underground; Дарденны опубликовали топ своих любимых фильмов XX века; Бордуэлл разбирает "Дюнкерк"; MUBI вспоминает авангардиста Петера Нестлера; вышли трейлеры новых фильмов Майкла Алмерейды и Нэйтана Сильвера – и другие новости.

 

kinoart weekly 166 01

Тодд Хейнс снимет для Amazon документальный мини-сериал о культовой группе Velvet Underground. «Проект будет опираться на произведения Энди Уорхола, а также на образцы фолк-наследия, которое мы постепенно теряем», – отметил Хейнс. В фильм также войдут интервью с еще живыми членами музыкального коллектива и представителями различных художественных движений 1960-х годов. Продюсерами выступят Кристин Вакон и Дэвид Блэкман. Сериал пока не имеет названия, дата начала съемочного процесса также не определена.

 

kinoart weekly 166 02

Следующей режиссерской работой Филлипа Нойса («Игры патриотов», «Прямая и явная угроза») станет драматический боевик The Devil’s Brigade. Это будет история о борьбе отряда итальянских солдат, наполовину состоящего из членов итальянской мафии «Коза ностра», с немецкими оккупантами в конце Второй мировой войны. Производством проекта займется компания Foresight Unlimited. Съемки стартуют в конце этого года во Франции. Напомним, что мастер добротных жанровых картин, в основном политический триллеров, Нойс часто работает на телевидении. Например, сейчас он делает триллер Reside для одного из крупных телеканалов.

 

kinoart weekly 166 03

Бельгийские кинематографисты Жан-Пьер и Люк Дарденны подготовили авторский список из 79 главных фильмов XX века. Выбор режиссеров варьируется от ранних звуковых фильмов, например, «М» Фрица Ланга до современных лент Аббаса Киаростами, Аки Каурисмяки и Нанни Моретти. Естественно, среди обозначенных картин очень много образцов итальянского неореализма.

 

kinoart weekly 166 04

Журнал Filmcomment опубликовал интервью с Марио Адорфом ("Жестяной барабан", "Потерянная честь Катарины Блюм" и мн. другие фильмы). Немецкий актер рассуждает о своей продолжительной звездной карьере. «Я никогда не был честолюбивым, даже в студенческие годы вовсе не мечтал стать артистом. Правда, в университете я связался с театральной группой, создавая для нее декорации и плакаты. Затем я отправился в Цюрих, где мне предложили участвовать в постановках как статисту. Именно в Швейцарии удалось познакомиться со многими известными исполнителями, думаю это и послужило причиной моего прихода в актерскую профессию».

 

kinoart weekly 166 05

Критик и исследователь кино Дэвид Бордуэлл скрупулезно разбирает фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана. «В целом Нолан перерабатывает конвенции военного кино, всегда опирающегося на сильных главных героев, яркую интригу и параллельные, либо сходящиеся линии экранного действия. Постановщик позволяет нам увидеть, как события разных временных масштабов могут отражаться друг в друге. Словно трехмерный гиперкуб, «Дюнкерк» – это особенное, творческое усилие, наполняющее голливудский нарратив целым спектром инноваций».

 

kinoart weekly 166 06

Журнал Sabzian обнародовал эссе об авторской технике Винсента Миннелли. «Особенность творческого пути Миннелли – его приверженность разнообразным жанрам. Обычно постановщик работал с тремя типами картин: мюзиклами, комедиями и мелодрамами. Но, как известно, голливудские жанры могут легко перетекать друг в друга. Например, мюзиклы режиссера вмиг оборачивались комедиями, полными эмоциональных эффектов и смешения тональностей».

 

kinoart weekly 166 07

Издание Vulture ведет беседу с братьями Сэфди и Робертом Паттинсоном о криминальной драме «Хорошее время» и удовольствиях от сотрудничества на площадке. «Для достижения максимального уровня актерской энергии необходимо полностью проникнуть в чуждый мир режиссеров. Братья создали особую замкнутую вселенную, а не просто очередной фильм. Я не мог себе позволить потеряться в столь уникальном авторском пространстве, поэтому всегда искал выход на первый план», – признался Паттинсон.

 

Фото 8

kinoart weekly 166 08

Портал MUBI вспоминает работы немецкого авангардиста Петера Нестлера. «В 1962 году режиссер снял свой первый фильм "На канале", а в течение нескольких следующих лет присоединился к группе экспериментальных документалистов, которые проповедовали разрыв с коммерческой традицией, позиционируя себя художниками новой, дерзкой кинематографической культуры ФРГ».

 

kinoart weekly 166 09

В новом номере журнала Bright Wall/Dark Room кинокритик Кэтрин Уэбб в лирическом тексте переосмысляет фильм «Крупная рыба» Тима Бёртона. «Это не идеальное кино и даже не одно из моих самых любимых. Но я всегда возвращаюсь к "Крупной рыбе". Я могу включить ленту и заблудиться в воображаемом пейзаже или найти утешение в знакомстве с печалью. Это напоминает, что люди не одиноки».

 

kinoart weekly 166 10

Индо-канадский режиссер Дипа Мехта («Вода», «Дети полуночи») рассказывает сайту TIFF о своем творческом пути. «Мой отец занимался прокатом, а также являлся владельцем небольшого кинотеатра на северо-западе Индии. После школы мы с братом смотрели множество фильмов, ожидая, когда папа закончит работу. Первой картиной, изменившей мою жизнь, стала драма Nagin. Я помню, как была загипнотизирована сценой с коброй и заклинателем».

 

Появился первый трейлер инди-драмы Thirst Street Нэйтана Сильвера

 

...и трейлер нового фильма Майкла Алмерейды «Марджори Прайм» (Marjorie Prime)

 

 

Предыдущие выпуски.

Ведущие блогов

Акционизм как защита искусства. Теория и художественная практика современного протеста

№3, март

Акционизм как защита искусства. Теория и художественная практика современного протеста

Андрей Ерофеев

Нередко можно услышать мнение, будто акция Петра Павленского «Угроза» с поджогом главной двери здания КГБ/ФСБ на Лубянке стала мощным финальным аккордом движения под названием «радикальный русский перформанс». Павленский убежал в Париж. Получил там политическое убежище и как бы досрочно вышел на пенсию.

Колонка главного редактора

Широкие и узкие основы культуры. Даниил Дондурей: «Этот проект — модель идеального мира»

22.11.2014

Подходит к концу работа над проектом «Основ государственной культурной политики». Позади десятки заседаний, открытых и закрытых обсуждений. За это время проект «Основ», работа над которым курируется на самом высоком уровне, спровоцировал ряд острых споров, попутно приобретя статус чуть ли не главного документа страны. При том, что никакой законодательной силы он иметь не будет.  

Новости

Названы победители конкурса «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»-2012

18.01.2013

Письмо главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея.