Kinoart Weekly. Выпуск 166

Вячеслав Черный о зарубежных событиях и публикациях минувшей недели: Тодд Хейнс снимет док про Velvet Underground; Дарденны опубликовали топ своих любимых фильмов XX века; Бордуэлл разбирает "Дюнкерк"; MUBI вспоминает авангардиста Петера Нестлера; вышли трейлеры новых фильмов Майкла Алмерейды и Нэйтана Сильвера – и другие новости.

Тодд Хейнс снимет для Amazon документальный мини-сериал о культовой группе Velvet Underground. «Проект будет опираться на произведения Энди Уорхола, а также на образцы фолк-наследия, которое мы постепенно теряем», – отметил Хейнс. В фильм также войдут интервью с еще живыми членами музыкального коллектива и представителями различных художественных движений 1960-х годов. Продюсерами выступят Кристин Вакон и Дэвид Блэкман. Сериал пока не имеет названия, дата начала съемочного процесса также не определена.

Следующей режиссерской работой Филлипа Нойса («Игры патриотов», «Прямая и явная угроза») станет драматический боевик The Devil’s Brigade. Это будет история о борьбе отряда итальянских солдат, наполовину состоящего из членов итальянской мафии «Коза ностра», с немецкими оккупантами в конце Второй мировой войны. Производством проекта займется компания Foresight Unlimited. Съемки стартуют в конце этого года во Франции. Напомним, что мастер добротных жанровых картин, в основном политический триллеров, Нойс часто работает на телевидении. Например, сейчас он делает триллер Reside для одного из крупных телеканалов.

Бельгийские кинематографисты Жан-Пьер и Люк Дарденны подготовили авторский список из 79 главных фильмов XX века. Выбор режиссеров варьируется от ранних звуковых фильмов, например, «М» Фрица Ланга до современных лент Аббаса Киаростами, Аки Каурисмяки и Нанни Моретти. Естественно, среди обозначенных картин очень много образцов итальянского неореализма.

Журнал Filmcomment опубликовал интервью с Марио Адорфом ("Жестяной барабан", "Потерянная честь Катарины Блюм" и мн. другие фильмы). Немецкий актер рассуждает о своей продолжительной звездной карьере. «Я никогда не был честолюбивым, даже в студенческие годы вовсе не мечтал стать артистом. Правда, в университете я связался с театральной группой, создавая для нее декорации и плакаты. Затем я отправился в Цюрих, где мне предложили участвовать в постановках как статисту. Именно в Швейцарии удалось познакомиться со многими известными исполнителями, думаю это и послужило причиной моего прихода в актерскую профессию».

Критик и исследователь кино Дэвид Бордуэлл скрупулезно разбирает фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана. «В целом Нолан перерабатывает конвенции военного кино, всегда опирающегося на сильных главных героев, яркую интригу и параллельные, либо сходящиеся линии экранного действия. Постановщик позволяет нам увидеть, как события разных временных масштабов могут отражаться друг в друге. Словно трехмерный гиперкуб, «Дюнкерк» – это особенное, творческое усилие, наполняющее голливудский нарратив целым спектром инноваций».

Журнал Sabzian обнародовал эссе об авторской технике Винсента Миннелли. «Особенность творческого пути Миннелли – его приверженность разнообразным жанрам. Обычно постановщик работал с тремя типами картин: мюзиклами, комедиями и мелодрамами. Но, как известно, голливудские жанры могут легко перетекать друг в друга. Например, мюзиклы режиссера вмиг оборачивались комедиями, полными эмоциональных эффектов и смешения тональностей».

Издание Vulture ведет беседу с братьями Сэфди и Робертом Паттинсоном о криминальной драме «Хорошее время» и удовольствиях от сотрудничества на площадке. «Для достижения максимального уровня актерской энергии необходимо полностью проникнуть в чуждый мир режиссеров. Братья создали особую замкнутую вселенную, а не просто очередной фильм. Я не мог себе позволить потеряться в столь уникальном авторском пространстве, поэтому всегда искал выход на первый план», – признался Паттинсон.

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Портал MUBI вспоминает работы немецкого авангардиста Петера Нестлера. «В 1962 году режиссер снял свой первый фильм "На канале", а в течение нескольких следующих лет присоединился к группе экспериментальных документалистов, которые проповедовали разрыв с коммерческой традицией, позиционируя себя художниками новой, дерзкой кинематографической культуры ФРГ».

В новом номере журнала Bright Wall/Dark Room кинокритик Кэтрин Уэбб в лирическом тексте переосмысляет фильм «Крупная рыба» Тима Бёртона. «Это не идеальное кино и даже не одно из моих самых любимых. Но я всегда возвращаюсь к "Крупной рыбе". Я могу включить ленту и заблудиться в воображаемом пейзаже или найти утешение в знакомстве с печалью. Это напоминает, что люди не одиноки».

Индо-канадский режиссер Дипа Мехта («Вода», «Дети полуночи») рассказывает сайту TIFF о своем творческом пути. «Мой отец занимался прокатом, а также являлся владельцем небольшого кинотеатра на северо-западе Индии. После школы мы с братом смотрели множество фильмов, ожидая, когда папа закончит работу. Первой картиной, изменившей мою жизнь, стала драма Nagin. Я помню, как была загипнотизирована сценой с коброй и заклинателем».

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