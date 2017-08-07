Kinoart Weekly. Выпуск 165

Вячеслав Черный о зарубежных новостях и публикациях минувшей недели: новые проекты Оливье Ассаяса, Валерии Бруни-Тедески, Раду Мунтяна и Джона Краули; обзоры фестивалей архивного кино в Болонье, классических актрис нуаров и холодной киновойны между США и СССР; беседы с авангардистами Петером Черкасски и Ив Хеллер, с худруком фестиваля в Локарно Карло Шатрианом, с режиссером Майклом Алмерейдой; трейлеры "Мамы!" Даррена Аронофски и "Молодого Маркса" Рауля Пека.

Следующей режиссерской работой Раду Мунтяна («Во вторник после Рождества», «Буги») станет драма Alice T. о сложных взаимоотношениях девочки-подростка с приемной матерью на фоне социальной неустроенности. Сценарий подготовлен постановщиком совместно с Александру Бациу и Разваном Радулеску. Производством проекта займутся компании Chimney и Les Films de l'Après-Midi. Главные роли сыграют Андра Гуци и Михаэла Сирбу. Продюсеры обещают, что фильм будет готов к выходу в румынский проект к середине 2018 года. Отметим, что Мунтян собирается рассказать зрителям довольно личную историю, хоть в сценарии и нет явных биографических деталей. Бюджет ленты составит 1.3 миллиона Евро.

Оливье Ассаяс намерен выступить режиссером комедии E-book, повествующей о мире книжных издательств Парижа. Главную роль в картине исполнит Жюльет Бинош. «Моя "Зильс-Мария" тоже была своего рода комедией. Теперь я собираюсь сделать еще один шаг в направлении этого сложного жанра. Новая лента станет очень «актерской» и построенной на большом количестве диалогов. Частично, я задумал нарративное кино, частично – высказывание в формате видео-эссе», – рассказал Ассаяс. Сценарий будет дописан в ближайшие недели и представлен продюсерским компаниям CG Cinema и RT Features. Другие подробности проекта пока не разглашаются.

Джон Краули («Бруклин») снимет остросюжетный мини-сериал Dreams Of Leaving. Действие будет происходить в вымышленной английской деревне, где местный крестьянин Моисей пытается разгадать тайны прошлого своей семьи. Сценарий написан Ником Пейном по роману Руперта Томсона. Производством займется компания See-Saw Films, продюсер которой сообщил, что задумано произведение о базовых для человека понятиях: дом, нация, идентичность. Также автором будут затронуты темы эмиграции и современной политики. Съемочный процесс запланирован на следующий год. Напомним, что в настоящий момент Краули работает над экранизацией бестселлера Донны Тартт «Щегол».

18 августа в Париже и департаменте Вар стартуют съемки четвертой полнометражной ленты Валерии Бруни-Тедески Les estivants о буржуазной семье, сталкивающей во время отдыха на Лазурном берегу с чередой внутренних конфликтов и противоречий. Помимо самой Валерии, в фильме сыграет целая россыпь французских и итальянских кинозвезд: Пьер Ардити, Валерия Голино, Ноэми Львовски, Иоланда Моро. Львовски также стала соавтором сценария. Производством ленты заняты компании Ad Vitam Production и Ex Nihilo. За международную дистрибуцию ответственна Films Distribution.

Журнал Filmcomment подготовил обзор 31 кинофестиваля в Болонье Il Cinema Ritrovato 2017. «Одним из ключевых событий фестиваля стала ретроспектива немецкого режиссера Хельмута Койтнера, составленная из восьми фильмов. Каждый показ в рамках данной программы проходил в одном из самых больших залов Sala Scorsese. Но даже столь вместительная площадка не смогла в полной мере удовлетворить зрительский спрос на работы несколько подзабытого автора послевоенной Германии».

Сайт Desistfilm предлагает прочесть совместное интервью австрийского авангардиста Петера Черкасски и американской постановщицы Ив Хеллер. «Я не боюсь приближаться к фильмам-развлечениям. Я имею в виду, что меня интересуют разные уровни высказывания: от интеллектуальных, даже излишне умных – до непосредственного, физического проживания кино. Только в темном пространстве кинозала можно получить ни с чем несравнимый художественный опыт», – рассуждает Черкасски.

Густаво Бек взял интервью у художественного руководителя кинофестиваля в Локарно Карло Шатриана, рассказавшего о сочетании инноваций и традиции, проблемах программирования и поисках индивидуальности. «Смотр достиг своего 70-летнего юбилея, но мы не хотим банального празднования круглой даты. Вместо этого, нам необходимо смотреть в будущее, а не оглядываться на великую историю фестиваля. Вот почему было принято решение составить специальную программу из дебютных фильмов разных лет, премьеры которых состоялись в Локарно».

На сайте Rogerebert.com опубликовано эссе о «кинематографической холодной войне» между США и СССР, а потом и Россией. «Еще в 1924 году в изобретательном фарсе Льва Кулешова "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" затрагивался вопрос о том, как культурные стереотипы могут влиять на формирование общественного мнения. Американский миллионер Вест совершает поездку в страну Советов. Он путешествует со стопкой нью-йоркских журналов, описывая большевистских "дикарей". Постоянно чего-то опасающегося янки сопровождает преданный слуга, ковбой Джедди...».

Журнал Filmmaker ведет беседу с Майклом Алмерейдой о его новых картинах Marjorie Prime и Escapes, искусстве сторителлинга, памяти и об альтернативных мирах. «Снимать в технике found footage – это как ловить джинна в бутылке. Всегда есть шанс столкнуться с волшебством. Я счастлив, когда мне удается находить кадры, красивые и таинственные. При этом «классическое» кинообразование также очень ценно для меня. Например, ранние работы Скорсезе или Спилберга полны находок буквально в каждой сцене».

Портал Criterion поделился статьей об актрисах классических нуаров, о творческих судьбах роковых женщин. «Исполнительницы послевоенной эпохи столкнулись с удушающими ограничениями их таланта. Именно в произведениях жанра нуар они пытались максимально полно использовать свои возможности, словно собираясь с последними силами. Пожалуй, в то время на экране главенствовала не борьба между плохими соблазнительницами и хорошими, или между жесткими и не столь жестким парнями, а скорее доминировал конфликт между теми героями, кто знал, и теми, кто преступно заблуждался».

Появился первый тизер-трейлер ленты «Мама!» (Mother!) Даррена Аронофски

и трейлер фильма «Молодой Карл Маркс» (Le jeune Karl Marx) Рауля Пека

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