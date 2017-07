Kinoart Weekly. Выпуск 164

Вячеслав Черный о зарубежных новостях и публикациях минувшей недели: конкурс Венеции и программы Торонто, новые проекты Джонатана Глейзера и Ким Чжи Уна; новый байопик о Кеннеди и беседа с Амосом Гитаем; независимое кино на IndieLisboa-2017; топ главных актрис раннего звукового кино; разбор джалло Лючио Фульчи и культового "Зодиака" Дэвида Финчера; трейлеры фильмов "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса и "Субурбикона" Джорджа Клуни, а также первый трейлер "Хэппи-энда" Михаэля Ханеке.

Объявлена конкурсная программа 74 Венецианского кинофестиваля. На «Золотого льва» претендует 21 картина, из числа которых хочется выделить документальную работу Фредерика Уайзмена Ex Libris – New York Public Library, исследование глобального кризиса беженцев Human Flow от Ай Вэйвэя, драму взросления Mektoub, My Love: Canto Uno от Абделатифа Кешиша, а также новый триллер Пола Шредера First Reformed. Отметим, что долгожданный эпос Лукреции Мартель «Зама» оказался вне конкурса. Фильмом открытия станет гротескная драма «Уменьшение» Александра Пейна, а на закрытии смотра покажут боевик Такеши Китано «Беспредел: Последняя глава». Кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Ким Чжи Ун («Хороший, плохой, долбанутый», «Я видел дьявола») выступит режиссером научно-фантастического боевика In-Rang. Действие будет происходить в ближайшем будущем, когда Южная и Северная Кореи завершают процесс объединения, против чего выступает мощная террористическая организация. На главные роли приглашены Кан Дон-вон, Хан Хё-джу и Чон У-сон. Съемочный процесс стартует в начале августа этого года. Премьера фильма запланирована на лето 2018. Другие подробности проекта не разглашаются.

Стали известны фильмы, отобранные в программы Galas и Special Presentations кинофестиваля в Торонто 2017. Среди них: «Темные времена» Джо Райта, «Кинги» Дениза Гамзе Эргювена, «Уменьшение» Александра Пейна, «Тельма» Йоакима Триера, «Погружение» Вима Вендерса. «Картины, которые вы увидите в дни фестиваля, можно прочитывать как аллегории. Есть произведения чрезмерные и интенсивные. Например, «Мать!» Даррена Аронофски – просто невероятное кино. В то же время выбрана гораздо более мягкая история «Форма воды» Гильермо дель Торо, но также скрывающая богатство смыслов», – сообщил художественный директор смотра Камерон Бейли.

Британский режиссер Джонатан Глэйзер («Рождение», «Побудь в моей шкуре») объявил о начале работы над своей новой лентой, пока не имеющей названия. «Я только что закончил писать сценарий. Я трудился над ним больше года и, наконец, приступаю к поиску финансирования и подбору актеров», – рассказал Глейзер газете Nottingham Post. Никакой дополнительной информации о сюжете или примерной дате начала съемок пока не сообщается.

Следующей режиссерской работой датчанина Николая Арселя («Королевский роман», «Темная башня») станет кинобиография Роберта Кеннеди с Мэттом Деймоном в главной роли. Производством ленты, которое должно начаться в январе будущего года, займется компания Warner Bros. Сценарий написан постановщиком совместно с Расмусом Хейстербергом и Фелипе Марино. Дэймон также выступит одним из продюсеров проекта. Отметим, что фильму уже сейчас прочат активное участие в «оскароносной гонке» 2018.

Журнал Filmcomment ведет беседу с израильским режиссером Амосом Гитаем о его творческом пути, свежем фильме West of the Jordan River и попытках создать что-то оригинальное в кинематографе родной страны. «Можно сказать, я вырос бок о бок с конфликтами, а это нелегко. Требуется огромное количество энергии, чтобы оставаться здоровым, потому что если попасть в спираль паранойи, то вы запросто уничтожите себя».

Критик Елена Лазич подготовила для портала Mubi обзор Международного фестиваля независимого кино в Лиссабоне IndieLisboa 2017. «Ангела Шанелек в "Заветном пути" формирует собственный, уникальный язык, разрушающий общепринятые представления о нарративном кино. Каждый нюанс концепции здесь обусловлен исключительно желанием следовать авторской интуиции, независимо от ожиданий зрителя и жанровых конвенций».

Ресурс CineA опубликовал эссе о главных актрисах раннего периода звукового кино. «Иногда историю кинематографа можно воспринимать в качестве сообразной колонки сплетен: Луиза Брукс украла роль в «Ящике Пандоры» Георга Вильгельма Пабста из-под носа у Марлен Дитрих и заработала себе место в импровизированном Зале Славы. Сама Дитрих стала по-настоящему выдающейся артисткой, благодаря освещению и «магии» Йозефа фон Штернберга, хотя в ранних фильмах будущую легенду хвалили лишь за то, что она удачно шла по стопам сенсационной Гарбо».

Журнал Filmcomment рассказывает о кровавой вселенной итальянского постановщика Лючио Фульчи. «Режиссер использует не простые, сбалансированные композиции, а работает с необычными скульптурными материалами: мозгами, кровью, слизью, человеческими внутренностями. К примеру, в "Городе живых мертвецов" авторские методы доведены до предела. Подобное "чистое" выражение ужаса на экране почти лишает зрителя возможности непосредственной близости с самим фильмом».

Ресурс The Ringer пересматривает культовой триллер «Зодиак» Дэвида Финчера. «Режиссер использует реальность в личных художественных целях, погружая фильм в контркультурный контекст Сан-Франциско. Трудно сказать, является ли этот город самым параноидальным местом, когда-либо описанным в американском кино, но кинематографисты еще со времен "Головокружения" Хичкока что-то улавливают в здешнем воздухе».

Появился трейлер фильма «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса,

первый трейлер драмы Михаэля Ханеке «Хэппи-энд»

а также трейлер «Субурбикона» Джорджа Клуни, только что попавшего в основной конкурс Венецианского фестиваля

Предыдущие выпуски.