Kinoart Weekly. Выпуск 163

Вячеслав Черный о зарубежных новостях и публикациях минувшей недели: новые проекты Надава Лапида, Эрика Ху, Клэр Девер и Квентина Дюпье; разговоры с Кристофером Дойлом, Раду Жуде и Ермеком Шинарбаевым; обзор фестиваля немого кино в Сан-Франциско и топ женщин, изменивших лицо кинематографа; очередной разбор "Сталкера"; трейлеры новых лент Гастона Солницкого и Томаса Альфредсона.

Этой осенью в Париже стартуют съемки третьей полнометражной кинокартины Надава Лапида Synonyms ("Синонимы") о трудностях самоидентификации молодого израильтянина в Париже. Фильм задуман как предельно автобиографичная история. На главную роль приглашен дебютант Том Мерсье. Проект станет совместной продукцией Израиля, Франции и Германии. Продюсером выступит Саид Бен Саид. Отметим, что первоначально лента имела название Micro Robert, и работа над ней несколько раз откладывалось. Дата премьеры пока не определена.

Сингапурский режиссер Эрик Ху («Будь со мной», «Мое волшебство») приступил к съемкам драмы Ramen Teh, повествующей о японском шеф-поваре, который пытается разобраться в прошлом своей покойной матери. Главные роли исполнят Такуми Саито и Сэйко Мацуда. Премьера запланирована на вторую половину 2018 года, при этом продюсеры надеются представить фильм на Каннском фестивале. Производством ленты заняты компании Zhao Wei Films и Wild Orange Artists.

Следующей режиссерской работой француженки Клер Девер («Чёрное и белое», «Потерянные моряки») станет психологический триллер Pauvre Georges. По сюжету, преподаватель из Монреаля Жорж переезжает с женой в тихий провинциальный городок, где сталкивается с изнанкой буржуазной благопристойности. Главные роли сыграют Грегори Гадебуа и Монья Шокри. Съемочный процесс уже начался в Бельгии и продолжится в Канаде до 4 августа. Продюсерами проекта являются Доминик Беснеар совместно с Мишелем Феллером. Прокатом фильма во Франции займется компания Jour2Fête, за международные продажи ответственна Orange Studio. Напомним, что ленты Девер с 1986 года, когда постановщица получила приз «Золотая камера» в Каннах, несколько раз участвовали в программах престижных кинофестивалей.

Квентин Дюпье («Неправильные копы», «Реальность») выступит режиссером ленты Au poste, полицейской драмы о расследовании запутанного дела об убийстве. Другие подробности сюжета пока не разглашаются. Главные актерские партии в фильме отданы французским звездам Бенуа Пульворду, Грегуару Людигу и Анаис Демустье. Съемочный процесс стартует уже 5 сентября. Производством картины занята компания Atelier de Production. За международный прокат ответственна компания WTFilms.

Журнал Filmmaker ведет беседу с оператором Кристофером Дойлом о его творческих методах, азиатском кино и сотрудничестве с именитыми режиссерами. «Например, при просмотре мелодрамы Гарта Дэвиса «Лев», задуманной как очень эмоциональное произведение, мы каждые две секунды сталкиваемся с монтажными склейками. Зачем это авторам? Ответ прост – четкое следование принципам коммерческого производства, зацикленного на маркетинге. Я хочу, чтобы герой проходил через единое пространство кадра, а не через пятнадцать разных планов самого себя».

Журнал Sight & Sound опубликовал интервью с постановщиком Раду Жуде о его новом фильме «Истерзанные сердца», принципах построения нарратива и художественном разоблачении антисемитизма. «Период 30-40 годов XIX века до сих пор рассматривается многими нашими интеллектуалами в качестве «Золотой эпохи» румынского общества и культуры. Но подобные мнения вызваны скорее тем, что после пятидесяти лет коммунистической диктатуры, людям понадобилось срочно найти в прошлом светлые пятна».

В издании AnOther Magazine & Another Man подготовили список, составленный из восьми женщин-режиссеров, изменивших лицо кинематографа. От Дороти Арзнер до Джули Дэш. «Арзнер провела пятнадцать лет в кресле постановщика, успев поработать со многими легендами Голливуда (например, Кэтрин Хэпберн или Джоан Кроуфорд), став первой женщиной, вступившей в Гильдию режиссеров Америки. До сих пор она является одним из самых плодовитых деятелей киноиндустрии».

Журнал Filmcomment предлагает прочитать обзор Фестиваля немого кино, прошедшего в Сан-Франциско в начале лета. «Программа этого года была особенно богата на фильмы, в которых рассказывалось о людях, искалеченных войной и революцией, стоически борющихся с кошмаром Истории. Также большое внимание уделялось анализу социума, пронизанного политическими конфликтами и безжалостной действительностью».

Стало доступно эссе кинокритика Марка Ле Фану, приуроченное к переизданию шедевра Андрея Тарковского «Сталкер» от Criterion Collection. «Во всяком случае, диалоги здесь чрезвычайно амбивалентны: они блещут остроумием и экстравагантностью. Яркие вербальные разногласия трех путешественников, а также их частые, "меркантильные" смены настроения, несомненно, определяют главные достоинства ленты».

Портал The Brooklyn Rail ведет диалог с казахстанским режиссером Ермеком Шинарбаевым. Шинарбаев рассуждает о своем творческом пути, прорывной картине «Месть» (1989), а также о современном кинематографе Казахстана. «С одной стороны, мы живем в изменившейся, богатой стране. Здесь удобно, у нас есть практически все. С другой стороны, общество по-прежнему ощущает влияние советских времен. Люди существуют словно бы в двух мирах одновременно».

Появился трейлер ленты «Синяя борода» (Kékszakállú) аргентинца Гастона Солницкого

и трейлер «Снеговика» (The Snowman) Томаса Альфредсона по роману Ю Несбё с Майклом Фассбендером в главной роли.

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