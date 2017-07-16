Kinoart Weekly. Выпуск 162

Вячеслав Черный о зарубежных новостях и публикациях минувшей недели: новые проекты Кима Ки Дука, Авы ДюВерней и Луки Гуаданьино; топы лучших документалок о Нью-Йорке и диско-мюзиклов 70-80-х; разборы фильмов Марко Белоккьо и "Шоа" Клода Ланцмана; воспоминания о Кайе дю Синема эпохи появления СПИДа; беседы с Хоном Сан Су и Эдуардо Уильямсом; трейлер "Квадрата" Рубена Остлунда.

Ким Ки Дук закончил съемки своего очередного триллера The Time of Humans ("Время людей") о конфликте среди членов экипажа военного корабля. На главные роли приглашены разнохарактерные актеры: Чан Гын-сок, Рю Сын-бом, Ан Сон-ги. Задумана эклектическая, остросоциальная притча о природе человека и социума. Премьера картины в Южной Корее запланирована на конец этого года. Другие подробности проекта не разглашаются.

Ава ДюВерней («Сельма», «Тринадцатая») снимет для Netflix мини-сериал о пяти чернокожих мужчинах, ошибочно осужденных за жесткое изнасилование, произошедшее на Манхэттене весной 1989 года. «Это один из самых обсуждаемых правовых казусов последних десятилетий в Америке, и мы надеемся, что страстное видение режиссера поможет раскрыть человеческое измерение драмы, сокрытой за громкими заголовками», - сообщил один из представителей Netflix. Исполнительными продюсерами проекта значатся Джефф Сколл, Джонатан Кинг, Опра Уинфри, Джейн Розенталь и Берри Уэлш. Кастинг и дата начала съемок пока не определены.

Лука Гуаданьино выступит режиссером киноадаптации балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Это будет драма без танцевальных номеров, но точно следующая сюжетным линиям оригинального произведения. Главную роль исполнит Фелисити Джонс. Компании Universal, Paramount и TriStar ведут борьбу за приобретение прав на фильм. Сценарий уже написан Кристиной Лорен Андерсон. Другие детали проекта пока не известны. Отметим, что в этом году у Гуаданьино уже вышла успешная мелодрама «Позови меня своим именем» и запланирована премьера ремейка легендарной «Суспирии».

Журнал Filmcomment опубликовал интервью с Хоном Сан Су. Южнокорейский режиссер рассказывает о новых лентах «Камера Клэр» и «День после», а также о роли случая в кинематографе. «Некоторые зрители говорят, что в моей работе «День после» много трагического и в тоже время смешного. Я думаю, это вполне естественно, ведь каждый человек, путешествуя внутри фильма, усваивает разные части смысла».

В свежем номере синефильского журнала L'Atalante анализируются политические аспекты творческой вселенной Марко Беллоккьо. «Политическое кино Италии прошло путь от послевоенных образцов неореализма, через коммерческие картины и боевики и достигло расцвета в 60-70 годах. В реалиях современного кинематографа Апеннин существует большой запрос на злободневные, социально-ориентированные высказывания».

Критик Дэвид Дэвидсон вспоминает реакцию журнала «Кайе дю синема» на общественный кризис, связанный со вспышкой СПИДА 80-90-х годов во Франции. «Журнал напрямую столкнулся с проблемой СПИДА, когда всё чаще на его страницах стали появляться некрологи о творческих личностях, жертвах смертельной болезни. При этом многие режиссеры, любимые изданием, неизменно затрагивали в своих фильмах темы борьбы с эпидемией. Не писать об этих лентах было невозможно».

Портал Flavorwire составил список из десяти великих «случайных документальных фильмов», передающих существо и драйв уличной жизни Нью-Йорка 70-х. От «Полуночного ковбоя» Джона Шлезингера и «В отрыв» Милоша Формана до «Поиска партнера» Уильяма Фридкина.

Журнал Senses of Cinema ведет беседу с аргентинским постановщиком Эдуардо Уильямсом о его дебютном фильме «Человеческая волна», взявшем приз на прошлогоднем кинофестивале в Локарно. «Что касается пространств, то я всегда любил возвращаться не только в знакомые места, например, Буэнос-Айрес, но и открывать неизведанные территории страны. Другие уголки Аргентины неизменно полны странных, но интересных в общении людей».

Журнал L'Atalante обнародовал эссе о шедевре Клода Ланцмана «Шоа». «Ланцман запечатлевает своеобразное отражение времени, в котором вес мимолетных пауз служит поворотным моментом судьбы, а многочисленные нарративные тропы создают ложное чувство облегчения, что приводит к появлению особого типа надежды - никогда не материализуемой, но обреченной на повторение».

Ресурс Mubi рассуждает об эпохе диско-мюзиклов 1980-х годов. «До 1980 года американский диско-мюзикл определялся в основном через субкультурные, социальные ландшафты, в которых жанр мог процветать. Определяющей работой в этом отношении является хит "Лихорадка субботним вечером" (1977), построенный на пересечениях личной истории героя и магии танцевальной сцены Бруклина. Голливудские представления о дискотеках продолжили находить отражение в картинах «Слава Богу, сегодня пятница (1978), "Роллер Буги" и "Скейтаун" (оба 1979)».

Появился первый трейлер фильма Рубена Эстлунда «Квадрат», победившего на Каннском фестивале 2017 года.

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