Kinoart Weekly. Выпуск 152

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Вячеслав Черный о событиях и публикациях минувшей недели: будущие фильмы Сары Полли, Рона Ховарда, Мартина Шулика с Иржи Менцелем; интервью с Аньес Варда, Гаем Мэддином и Линой Вертмюллер; исследования "трансцендентального кино" (Дрейера, Брессона, Одзу) и фильмов Келли Рейхардт; память о Михаэле Балльхаузе; Бордуэлл о самых ранних нуарах; трейлеры новых картин Такеши Китано и Киёси Куросавы.

 

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Сара Полли напишет сценарий и выступит режиссером драмы «The Best Kind of People». Это будет экранизация романа Зо Уиттолл об отце обычной американской семьи, обвиненном в изнасиловании несовершеннолетней. «В эти страшные времена я посчитала необходимым рассказать о том, как близкие вам люди и общество способны реагировать на нарушения табу. Я хочу понять, насколько далеко может зайти человек в своей эмпатии или же ненависти», – отмечает режиссер. Дата начала съемок и другие подробности проекта пока не разглашаются.

 

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Австрийский актер Петер Симонишек («Тони Эрдманн) и чешский постановщик Иржи Менцель сыграют главные роли в новом фильме Мартина Шулика «The Interpreter». По сюжету двое пожилых людей отправляются в путешествие по Словакии, чтобы понять самих себя, столкнувшись с тайнами прошлого. Бюджет фильма составляет полтора миллиона евро, производством проекта занята независимая компания «Titanic». Съемки пройдут в мае этого года, а кинотеатральный релиз запланирован на весну 2018.

 

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Следующей работой Рона Ховарда станет экономическая драма «Hillbilly Elegy» по одноименным мемуарам Джей.Д.Ванса. Фильм затронет проблемы рабочего класса Америки на фоне тяжелого политического климата в стране. Производством займется компания «Imagine Entertainment», продюсером ленты выступит сам режиссер. Другие подробности проекта пока не известны.

 

kinoart weekly 152 04

Портал Bright Wall/Dark Room опубликовал интервью с кинорежиссером и визуальным художником Аньес Варда. «Франция всегда отличалась благоприятной, открытой средой для развития искусства. Например, раньше зарплата женщин в киноиндустрии была равно оплате труда мужчин, что казалось немыслимым для других сфер деятельности. Просто нас защищали мощные профсоюзы. Мы чувствовали заботу».

 

kinoart weekly 152 05

Критик Джеймс Квандт изучает фильмы Робера Брессона, Ясудзиро Одзу и Карла Теодора Дрейера, переосмысляя сущность «трансцендентального кино». «Поздние кинокартины Брессона становились все более немногословными и лаконичными, в то время как произведения Дрейера наоборот – длинными и разговорчивыми. Диалог в «Гертруде» и «Слове» носит скорее ритуальный характер, выражая парадоксальную на первый взгляд идею – объем всегда подразумевает строгость».

 

kinoart weekly 152 06

На сайте The American Society of Cinematographers опубликован материал, посвященный немецкому кинооператору Михаэлю Балльхаусу, скончавшемуся 12 апреля 2017 года. «В 1990-х годах репутация Балльхауза как одного из лучших операторов мира только укреплялась. Например, вместе со Скорсезе была создана знаковая для жанра гангстерская сага "Славные парни". Если трилогия "Крестный отец" – это настоящая опера, то "Славные парни" получились гениальным уличным театром – мускулистым и интенсивным».

 

kinoart weekly 152 07

Fandor ведет беседу с Гаем Мэддином. Канадский режиссер рассуждает об экспериментальным ремейке «Головокружения» Хичкока, технике «found-footage» и магии Сан-Франциско. «В первый раз, когда в 1989 году я побывал в Сан-Франциско, дорога из аэропорта буквально напугала меня. Если Виннипег был плоским как стол, то здешние улицы то поднимались, то опускались, нещадно сотрясая салон автомобиля такси. Отмечу, что до 33 лет я никогда не останавливался в местах, где не жили мои родственники».

 

kinoart weekly 152 08

Кинокритик Дэвид Бордуэлл написал статью о нуарах 1910-х годов. «Кончено, нуар – это больше, чем визуальный стиль. Нуар имеет собственную художественную концепцию, связывающую воедино множество элементов: тематику (городская жизнь, женоненавистничество); мироощущение (нигилизм, отчуждение); отношения между героями (коррупция, мужская дружба); нарративное устройство (расследование, преследования)».

 

kinoart weekly 152 09

Журнал Another Gaze подготовил материал о кинематографии Келли Рейнхардт. «Обращаясь к ландшафту интимных переживаний и уклоняясь от навязчивой интерпретации (на уровне формы и содержания), Рейнхард постепенно выводит свое кино к более позитивным, но все же двойственным оценкам статуса женщины в современном мире».

 

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Ресурс Fandor поговорил с 88-летней Линой Вертмюллер, которая оценивает собственную фильмографию и вспоминает сотрудничество с Федерико Феллини. «Феллини был магом в моих глазах. Он представлял собой тип чистого художника, и все были очарованы его талантом. Как я уже говорила в одной документальной ленте опыт, полученный на съемках «Восьми с половиной», действительно бесценен для меня».

 

Появился первый тизер-трейлер нового боевика Такеши Китано «Беспредел: Последняя глава» (Autoreiji saishusho)

 

...и трейлер драмы Киёси Куросавы «Пока мы здесь» (Sanpo suru shinryakusha).

 

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