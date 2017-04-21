Kinoart Weekly. Выпуск 152

Вячеслав Черный о событиях и публикациях минувшей недели: будущие фильмы Сары Полли, Рона Ховарда, Мартина Шулика с Иржи Менцелем; интервью с Аньес Варда, Гаем Мэддином и Линой Вертмюллер; исследования "трансцендентального кино" (Дрейера, Брессона, Одзу) и фильмов Келли Рейхардт; память о Михаэле Балльхаузе; Бордуэлл о самых ранних нуарах; трейлеры новых картин Такеши Китано и Киёси Куросавы.

Сара Полли напишет сценарий и выступит режиссером драмы «The Best Kind of People». Это будет экранизация романа Зо Уиттолл об отце обычной американской семьи, обвиненном в изнасиловании несовершеннолетней. «В эти страшные времена я посчитала необходимым рассказать о том, как близкие вам люди и общество способны реагировать на нарушения табу. Я хочу понять, насколько далеко может зайти человек в своей эмпатии или же ненависти», – отмечает режиссер. Дата начала съемок и другие подробности проекта пока не разглашаются.

Австрийский актер Петер Симонишек («Тони Эрдманн) и чешский постановщик Иржи Менцель сыграют главные роли в новом фильме Мартина Шулика «The Interpreter». По сюжету двое пожилых людей отправляются в путешествие по Словакии, чтобы понять самих себя, столкнувшись с тайнами прошлого. Бюджет фильма составляет полтора миллиона евро, производством проекта занята независимая компания «Titanic». Съемки пройдут в мае этого года, а кинотеатральный релиз запланирован на весну 2018.

Следующей работой Рона Ховарда станет экономическая драма «Hillbilly Elegy» по одноименным мемуарам Джей.Д.Ванса. Фильм затронет проблемы рабочего класса Америки на фоне тяжелого политического климата в стране. Производством займется компания «Imagine Entertainment», продюсером ленты выступит сам режиссер. Другие подробности проекта пока не известны.

Портал Bright Wall/Dark Room опубликовал интервью с кинорежиссером и визуальным художником Аньес Варда. «Франция всегда отличалась благоприятной, открытой средой для развития искусства. Например, раньше зарплата женщин в киноиндустрии была равно оплате труда мужчин, что казалось немыслимым для других сфер деятельности. Просто нас защищали мощные профсоюзы. Мы чувствовали заботу».

Критик Джеймс Квандт изучает фильмы Робера Брессона, Ясудзиро Одзу и Карла Теодора Дрейера, переосмысляя сущность «трансцендентального кино». «Поздние кинокартины Брессона становились все более немногословными и лаконичными, в то время как произведения Дрейера наоборот – длинными и разговорчивыми. Диалог в «Гертруде» и «Слове» носит скорее ритуальный характер, выражая парадоксальную на первый взгляд идею – объем всегда подразумевает строгость».

На сайте The American Society of Cinematographers опубликован материал, посвященный немецкому кинооператору Михаэлю Балльхаусу, скончавшемуся 12 апреля 2017 года. «В 1990-х годах репутация Балльхауза как одного из лучших операторов мира только укреплялась. Например, вместе со Скорсезе была создана знаковая для жанра гангстерская сага "Славные парни". Если трилогия "Крестный отец" – это настоящая опера, то "Славные парни" получились гениальным уличным театром – мускулистым и интенсивным».

Fandor ведет беседу с Гаем Мэддином. Канадский режиссер рассуждает об экспериментальным ремейке «Головокружения» Хичкока, технике «found-footage» и магии Сан-Франциско. «В первый раз, когда в 1989 году я побывал в Сан-Франциско, дорога из аэропорта буквально напугала меня. Если Виннипег был плоским как стол, то здешние улицы то поднимались, то опускались, нещадно сотрясая салон автомобиля такси. Отмечу, что до 33 лет я никогда не останавливался в местах, где не жили мои родственники».

Кинокритик Дэвид Бордуэлл написал статью о нуарах 1910-х годов. «Кончено, нуар – это больше, чем визуальный стиль. Нуар имеет собственную художественную концепцию, связывающую воедино множество элементов: тематику (городская жизнь, женоненавистничество); мироощущение (нигилизм, отчуждение); отношения между героями (коррупция, мужская дружба); нарративное устройство (расследование, преследования)».

Журнал Another Gaze подготовил материал о кинематографии Келли Рейнхардт. «Обращаясь к ландшафту интимных переживаний и уклоняясь от навязчивой интерпретации (на уровне формы и содержания), Рейнхард постепенно выводит свое кино к более позитивным, но все же двойственным оценкам статуса женщины в современном мире».

Ресурс Fandor поговорил с 88-летней Линой Вертмюллер, которая оценивает собственную фильмографию и вспоминает сотрудничество с Федерико Феллини. «Феллини был магом в моих глазах. Он представлял собой тип чистого художника, и все были очарованы его талантом. Как я уже говорила в одной документальной ленте опыт, полученный на съемках «Восьми с половиной», действительно бесценен для меня».

Появился первый тизер-трейлер нового боевика Такеши Китано «Беспредел: Последняя глава» (Autoreiji saishusho)

...и трейлер драмы Киёси Куросавы «Пока мы здесь» (Sanpo suru shinryakusha).

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