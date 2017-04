Kinoart Weekly. Выпуск 151

Вячеслав Черный о событиях и публикациях минувшей недели: программа Каннского фестиваля 2017 года; новые проекты Паоло Соррентино и Балтазара Кормакура; обзор чилийского кино "после Пиночета"; правила художественной вселенной Поля Верховена; слово об Энтони Асквите; разборы творений Фрэнка Капры и Джеффа Николса; интервью с Джо Сванбергом и с Джоанной Хогг; трейлеры новых картин Кэтрин Бигелоу и Мишеля Франко.

Объявлена конкурсная программа 70 Каннского кинофестиваля. За получение «Золотой пальмовой ветви» поборются 18 режиссеров, в том числе: Андрей Звягинцев с драмой «Нелюбовь», Сергей Лозница с работой «Кроткая» (по повести Достоевского), Михаэль Ханеке с лентой «Хэппи-энд» (Happy End), южнокореец Хон Сан-су с притчей «День после» (The Day After), Тодд Хейнс с мелодрамой «Wonderstruck», грек Йоргос Лантимос с триллером «Убийство священного оленя» (The Killing of a Sacred Deer). Отметим, что в конкурсе этого года не заявлено ни одного дебюта. Фильмом открытия станет лента «Призраки Исмаила» (Ismael's Ghosts) француза Арно Деплешена. Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Следующей режиссёрской работой Паоло Соррентино станет политическая драма «Loro», повествующая о скандальном итальянском премьер-министре Сильвио Берлускони. Главную роль исполнит Тони Сервилло. Съемки запланированы на начало лета, а производством ленты займётся компания «Indigo Film». Другие подробности проекта пока не разглашаются.

Балтазар Кормакур («101 Рейкьявик», «Эверест») снимет триллер «I Am Victor» по роману норвежского писателя Ю Несбё. По сюжету коррумпированный адвокат по семейным делам оказывается втянутым в сеть загадочных преступлений. Сценарий-адаптацию напишут Нил Пёрвис и Роберт Уэйд. «Меня полностью потряс Виктор, этот уникальный и абсолютно возмутительный персонаж, созданный Несбё. И мы рады вывести его на киноэкраны», - заявил Фредрик Никастро, один из продюсеров картины. Дата начала съёмок пока не определена, на главную роль планируется пригласить звезду мирового уровня.

Журнал Sight & Sound сделал обзор чилийского кино после эпохи Пиночета. «Например, для итальянского критика Джованни Оттоне, специалиста по кинематографу Латинской Америки, чилийские независимые режиссеры последних 16 лет творят в едином экзистенциальном регистре, рассматривая общество через призму классовой элитарности и фамильных, наследственных связей».

Портал Bright Wall/Dark Room подготовил 42 тезиса о художественной вселенной Пола Верховена. «Голландские фильмы автора выполнены в экспрессионистской манере, в отличие от произведений американского периода, в которых происходит подрыв жанра: будь то эротический триллер («Основной инстинкт»), научная фантастика («Робокоп») или «смешанные» картины («Невидимка», «Шоугёлз»)».

Fandor опубликовал интервью с Джо Сванбергом о его новом фильме «Win It All», азартных играх и творческих обязательствах перед зрителями. «Очень трудно снимать комедии, поэтому я делаю в основном драмы. Безусловно, комедийный жанр является более захватывающим, особенно когда необходимо осмыслить именно трагический материал, потратив на это изрядное количество времени».

The Criterion Collection вспоминает британского режиссера Энтони Асквита. «Аристократ Асквит в середине 1920-х годов вместо Оксфорда отправился в Голливуд изучать киноиндустрию. Будущий режиссер в течение трех месяцев жил в одном доме с Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Сразу по возвращению в Англию, Энтони написал сценарий к сатирической мелодраме «Падающие звезды» А.В.Брамбла».

Портал MUBI анализирует творчество американского режиссера Фрэнка Капры. «Большинство претензий к Капре связано с обязательными хэппи-эндами его картин, когда, например, герой Джеймса Стюарта выигрывает тяжёлые дебаты, получая в придачу красивую девушку. Пожалуй, это как упрекать романы Джейн Остин, потому что они всегда заканчиваются хорошо».

Журнал Four by Three ведет беседу с режиссером Джоанной Хогг, рассказывающей о своих фильмах, сущности памяти и трудностях самовыражения. «Уже с 1979 года я планировала писать сценарии и снимать художественные фильмы. Но после обучения в киношколе мне пришлось пойти работать на телевидение. В какой-то момент я спросила себя, а возможно ли еще вернуться к мечте юности. Так, вдохновившись жалким опытом создания сериалов, я решилась поставить свою первую картину в начале 2000-х».

Портал Bright Wall/Dark Room составил портрет Джеффа Николса. «До сих пор все картины Николса строились на оригинальных историях, создавались с ноля, в них отсутствовали классические герои и антагонисты, добро и зло являлись категориями относительными. Но в своем пятом полнометражном проекте «Лавинг» постановщик решил рассказать о реальном случае из истории США, когда решением Верховного суда от 1967 года законы, запрещающие межрасовые браки, были отменены».

Вышел трейлер нового фильма Кэтрин Бигелоу «Детройт» (Detroit).



И трейлер драмы мексиканца Мишеля Франко «April’s Daughter».

