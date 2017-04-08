Kinoart Weekly. Выпуск 150

Вячеслав Черный о событиях и публикациях минувшей недели: новые проекты Пабла Ларраина, Жоау Ботельо и Агусти Вильяронга, интервью с Бабетт Мангольт и Беном Уитли, размышления о союзе Джона Хьюстона с Хамфри Богартом и о карьере Николь Кидман, обзоры французской "второй новой волны" и современного индийского кино, любимые фильмы Риветта и трейлеры новой картины Ангелы Шанелек.

Португалец Жоау Ботельо («Коррупция», «Фаталист») начинает второй этап съёмок исторической картины «Peregrinação» («Паломничество») о знаменитом путешественнике Фернане Мендише Пинту. Главную роль исполнит Клаудио Сильва. «Это будет приключенческая история с множеством спецэффектов, переосмысляющая, в том числе, каноны пиратских картин», - сообщил продюсер Александр Оливейра. Производством ленты занята компания Ar de Filmes production, кинотеатральный релиз запланирован на осень 2017 года.

Следующим фильмом чилийца Пабло Ларраина станет остросюжетная драма «Настоящий американец» (The True American), посвященная судьбе мусульманского эмигранта сразу после терактов 11 сентября в США. Главное роль отдана Тому Харди. Производством ленты займется компания «Annapurna Pictures». Отметим, что первоначально режиссером картины значилась Кэтрин Бигелоу, но в итоге она решила ограничиться ролью продюсера. Дата начала съёмок и другие подробности проекта пока не разглашаются.

Агусти Вильяронга («Море», «В стеклянной клетке») готовит свой новый англоязычный фильм "Born a King", повествующий о сложных политических отношениях между Великобританией и Саудовской Аравией в начале XX века. Съёмочный процесс стартует в Лондоне в конце мая и продолжится в октябре на Ближнем Востоке. «Нас ждет масштабная постановка, в несколько раз превышающая бюджеты моих предыдущих фильмов», - отмечает испанский режиссер. Продюсером выступит Андрес Винсенте Гомес.

Кинокритик Ник Пинкертон подготовил материал о «второй новой волне» французских кинематографистов, включающей в себя Жана Эсташа, Филиппа Гарреля, Люка Мулле, Мориса Пиала. «Этих режиссеров объединяло чувство некоего нового "прибытия", когда процесс свержения старых идолов закономерно подошел к концу, а художественные лавры достались дерзким победителям».

Портал MUBI ведет диалог с кинооператором Бабетт Мангольт о её детстве в США и сотрудничестве с Шанталь Акерман. «Например, "Новости из дома" сняты как документальный фильм о Нью-Йорке. Но при этом мы стремились действовать вне классических рамок, надеясь ухватить состояние человеческого одиночества внутри мегаполиса. Шанталь всегда любила этот город из-за его невероятной энергии».

Журнал Sight & Sound опубликовал обзор «нового» индийского кино. «За последние годы в стране было создано несколько независимых фильмов мирового класса. Зрительская аудитория становится все более благосклонной к подобным произведениям, что должно привести не только к окупаемости, но и к получению прибыли от проката авторского кино».

Портал BuzzFeed рассуждает о карьерных взлетах и падениях Николь Кидман. «Раньше Кидман или артистически раскрывалась через свою сексуальность, или пела на экране, или меняла внешность специально для "оскаровских" картин. Но как только актриса начала появляться в так называемых "женских" лентах, ее развитие приостановилось, что привело к глубокому творческому кризису».

Портал Cinephilia & Beyond вспоминает творческий союз Джона Хьюстона и Хамфри Богарта, предлагая ознакомиться со знаковым эссе критика Джозефа Ф. Бресси, в котором освещаются подробности многолетней дружбы и работы двух легендарных деятелей Золотого Голливуда.

Издание Little White Lies обнародовало интервью с Беном Уитли. Постановщик рассказывает о своем красочном прошлом, методах работы с повествованием и попытках снять настоящую романтическую комедию. «Я очень горжусь местом, где вырос, а именно Эссексом. Здешним людям свойственно особое чувство юмора и уникальный взгляд на жизнь. Мне повезло, что я взрослел в провинциальной среде, но переезд в Лондон, конечно, многое изменил».

Журнал LUMIÈRE опубликовал список любимых фильмов Жака Риветта за период 1950-1981 годов. От «Золотой кареты» Жана Ренуара и «Жизни куртизанки Охару» Кэндзи Мидзогути до «Человека с Атлантики» Маргерит Дюрас.

Появились два тизер-трейлера нового фильма Ангелы Шанелек «Заветный путь» (The Dreamlike Path).

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