Kinoart Weekly. Выпуск 109

Наталья Серебрякова о 10 событиях минувшей недели: Пол Томас Андерсон и Дэниэл Дэй Льюис снова вместе; Вонг Карвай работает над сериалом; премьера нового фильма Херцога; Доминик снимает фильм для Ника Кейва; Сэм Рэйми окунется в торнадо; Мортен Тильдум выпустит картину о серийном убийце; Дэниел Крейг сыграет хакера; два новых сериала от HBO; Рон Ховард убьет Землю; трейлер Киеши Куросавы.



1. Дэниэл Дэй-Льюис планирует вернуться на экраны. Последний раз он снимался в фильме "Линкольн", вышедшем в 2012 году. Режиссером проекта является Пол Томас Андресон, с которым Дэй-Льюис выиграл свой второй Оскар за роль в фильме "Нефть". Сюжет фильма будет развиваться в Нью-Йорке 1950-х годов и тесно связан с миром моды. Андерсон сам пишет сценарий.





2. Вонг Карвай снимет сериал. Пока у этого проекта нет названия и сюжета, зато есть хронометраж – 18 эпизодов. Запуск будет в Китае, но стрим, возможно, будут вести Netflix, Amazon и Hulu. Сериал разобьют на два сезона: в первый войдет 12 серий, во второй – 6. Кастинг пока тоже под вопросом, но релиз проекта намечен на 2017 год.

3. Премьера фильма Вернера Херцога "Соль и пламя" состоится на Шанхайском кинофестивале (11- 19 июня). Картина с Майклом Шэнноном, Гаелем Гарсией Берналем и Вероникой Феррес об ученом и директоре корпорации, вынужденных объединиться из-за извержения вулкана в Южной Америке, снималась в районе соленых равнин в Боливии.

4. На 8 сентября назначен релиз нового фильма Эндрю Доминика One More Time With Feeling. Картина станет своеобразным аккомпанементом к новому альбому Ника Кейва и The Bad Seeds "Skeleton Tree". Фильм будет цветным и черно-белым, а также в 3D.

5. Сэм Рэйми задумал новый проект, не имеющий пока официального названия экшн для студии Warner Bros. Сюжет будущего фильма строится вокруг ограбления, происходящего во время мощнейшего торнадо. Рабочее название проекта – "Stormfall". В настоящий момент киностудия занята поиском сценариста.

6. Режиссер Мортен Тильдум ("Игра в имитацию") приступает к работе над следующим фильмом – экранизацией книги Лорен Бьюкес The Shining Girls. Действие разворачивается вокруг серийного убийцы в Чикаго 30-х годов, наткнувшегося на машину времени. В продюсерах – Леонардо Ди Каприо.

7. Дэниел Крейг согласился сниматься в 20-серийной черной комедии Purity. Это экранизация одноименного романа Джонатана Франзена о погрязшей в долгах сотруднице стартапа, разыскивающей богатого отца, чтобы поправить свое материальное положение. Она рассчитывает на помощь хакера Андреаса Вольфа, для которого не составляет труда найти пропавшего человека или откопать на кого-нибудь компромат – его и сыграет Крейг. Отмечается, что прототипом этого героя стал Эдвард Сноуден или Джулиан Ассанж.

8. Канал НВО заказал обладателям "Оскаров" Адам МакКей и Кэтрин Бигелоу снять пилотные эпизоды двух провокационных сериалов. МакКей выпусит пилот сериала "Преемственность" об истории американской семьи медиа-магнатов. Кэтрин Бигелоу станет исполнительным продюсером пилота к сериалу "Могадишо, Миннесота", режиссером на который приглашен рэпер Кейнан Варсаме, известный как K’Naan. Что значит быть сомалийцем в Миннеаполисе, и как среди граждан США возникают воины джихада – на эти вопросы, судя по всему, попытаются ответить создатели "Могадишо, Миннесота".





9. Рон Ховард возьмется за адаптацию свежего романа Нила Стивенсона Seveneves. Помогать режиссеру будет команда, с которой он делал "Аполлон 13", сценарист Уильям Бройлс младший и продюсер Брайан Грейзер. В этом сай-фае автор книги взрывает Луну и опускает на Землю метеоритный дождь, длящийся столетиями и превращающий планету в пустыню. Часть землян отправляются на Международную космическую станцию, но выживают лишь семь женщин, чьи потомки через пять тысяч лет решают вернуться на Землю.





10. Появился французский трейлер нового фильма Киеши Куросавы.

